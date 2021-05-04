МТС запустили сервис по пополнению мобильного счета в push-уведомлениях с помощью сервиса Apple Pay, говорится в релизе компании.



«Абоненты МТС — владельцы смартфонов iPhone смогут мгновенно пополнить баланс с помощью подтверждения через Apple Pay, не открывая дополнительно никаких приложений. При снижении баланса мобильного счета они получат push-уведомление, при помощи которого можно пополнить баланс за несколько секунд», — сказано в сообщении.

Для совершения платежей в push-уведомлениях абонентам МТС необходимо установить приложение МТС Банка («МТС Деньги») или обновить его до последней версии и настроить Apple Pay.

Безопасность и конфиденциальность заложены в основу технологии Apple Pay. Реквизиты банковской карты не раскрываются при совершении платежей. Каждая трансакция подтверждается с помощью Face ID, Touch ID или пароля.