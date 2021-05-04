Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Роскосмосбанка без подтверждения, говорится в релизе агентства.
Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом.
«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено прекращением деятельности АО «Роскосмосбанк» в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО «Промсвязьбанк», имеющему действующий рейтинг кредитоспособности от «Эксперт РА» на уровне «ruAA» со «стабильным» прогнозом», — отмечается в сообщении.
ПСБ завершил процесс присоединения Роскосмосбанка
В результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 млрд рублей.