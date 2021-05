Работа британского художника Бэнкси Love is in the Air («Любовь витает в воздухе») будет продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, при этом впервые произведение искусства можно будет приобрести за криптовалюту, передает ТАСС со ссылкой на сайт аукционного дома.

По словам организаторов, оценочная стоимость картины Бэнкси составляет от 3 млн до 5 млн долларов. Тот, кому удастся на аукционе 12 мая предложить наиболее высокую цену, сможет оплатить покупку биткоинами или криптовалютой Ethereum, однако ставки по-прежнему придется делать в долларовом эквиваленте.

«Являясь одним из наиболее известных и провокационных художников XXI века, чьи уличные и студийные работы неизменно расширяют границы и вызывают споры по всему миру из-за уникального взгляда на политические и социальные проблемы, Бэнкси подрывает устои мира искусства», — отмечают организаторы. По их словам, Sotheby's, предлагая коллекционерам возможность купить Love is in the Air за криптовалюту, «отдает должное наследию» художника.

«Это характерное нововведение, открывающее путь к дальнейшему применению криптовалют на аукционах Sotheby's, стало продолжением экспериментов аукционного дома с применением новых технологий», — указывается в пресс-релизе. По словам организаторов, появление функции оплаты криптовалютой «позволяет переосмыслить и расширить» возможности аукционного дома.

Картина представляет собой холст размером 90 на 90 см, подписанный самим автором. На холсте масляными красками изображен участник акции протеста, бросающий букет цветов. Согласно описанию на сайте Sotheby's, полотно «напоминает о несправедливости и неравенстве», а также «посылает сигнал надежды».



Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.





Love is in the Air, Бэнкси (источник изображения: Sothebys.com )