Совкомбанк снизил первоначальный взнос по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» до 15%, сообщили в среду в кредитной организации.

В рамках программы можно оформить кредит на приобретение новостройки по льготной ставке от 5,29%. Максимальная сумма кредита в рамках госпрограммы — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов. Срок ипотечного кредита — до 30 лет. Для погашения ипотеки или оплаты первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала.



Заявку на ипотеку можно подать онлайн или в офисах банка.