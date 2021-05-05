Банк «Зенит» повысил процентные ставки по вкладам.
Как указано в сообщении банка, доходность выросла в пределах 0,5—0,6 процентного пункта по вкладам «Для своих», «Высокий доход», «Пополняемый доход +», «Пенсионный» и «Доход в ЗЕНИТе».
Клиенты могут открыть вклад «Доход в ЗЕНИТе» на 700 дней. Ставка составит 4,45% годовых. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей.
Также банк улучшил условия по вкладу «Пенсионный». Клиенты могут открыть депозит на 367 дней по ставке до 3,9% годовых. Вклад является пополняемым, его обслуживание возможно через интернет-банк или мобильное приложение «Зенит Онлайн».
Кроме того, выросли проценты по вкладу «Для своих». Ставка составит 4,45% годовых, срок размещения — от одного года, минимальная сумма — 3 млн рублей.
Клиенты могут открыть вклад «Высокий доход» по ставке до 4,45% годовых на срок от 31 дня. По вкладу «Пополняемый доход +» максимальная ставка составит 4% годовых. Разместить деньги во вклад можно на срок от трех месяцев до двух лет. Для открытия депозитов достаточно 30 тыс. рублей.
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