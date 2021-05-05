Солид Банк улучшил условия вклада «Доходный VIP»: ставка увеличена и стала фиксированной. Об этом сообщили в банке, уточнив, что теперь ставка составляет 5,5% годовых.

«Данный вклад подойдет всем, кто четко определился со своими целями и выбрал стратегию сбережения и приумножения своих средств: расходные операции по вкладу не предусмотрены, зато в течение первых 181 дня вклад можно пополнять на неограниченную сумму», — отмечается в релизе.

Сумма первоначального вложения составляет от 3 млн рублей, срок — 730 дней. Начисление и выплата процентов осуществляются ежемесячно.



Кроме того, банк объявил о повышении ставок по депозитам для юридических лиц. По депозиту «Солид-Доход» ставки составляют до 6% годовых в рублях, до 0,95% в долларах и до 0,12% в евро, по «Солид-Комфорту» — до 5,2% в рублях, до 0,75% в долларах и до 0,1% евро, по депозиту «Солид-Партнер» — до 5,95% в рублях, до 1% в долларах и 0,1% в евро. Подать заявку на открытие депозита можно как на сайте банка, так и во всех его офисах.