Москва и Санкт-Петербург в I квартале 2021 года вошли в топ-10 городов по индексу роста цен на элитную недвижимость Prime Global Cities Index. Такие данные международной консалтинговой компании Knight Frank, которая составляет рейтинг, приводит ТАСС.

«Российские города — Санкт-Петербург (рост за год — 13,4%) и Москва (рост за год — 12,4%) — в I квартале 2021 года вошли в топ-10 индекса, поднявшись на шестое и восьмое места соответственно. Годом ранее Москва находилась на 11-й строчке (плюс 4,2%), а Санкт-Петербург — только на 43-й с отрицательной динамикой цен (минус 3%)», — говорится в сообщении.

В 46 анализируемых городах цены выросли в среднем на 4,6% в годовом исчислении — это рекордный показатель с IV квартала 2017 года (плюс 4,2%), отмечает консалтинговая компания. Рейтинг возглавили китайские города Шэньчжэнь (плюс 18,9%), Шанхай (плюс 16,3%) и Гуанчжоу (плюс 16,2%). К резкому увеличению спроса в азиатских мегаполисах привели низкие ставки по ипотечным кредитам (рекордные для некоторых рынков), ограниченный объем предложения и стремление людей к изменению жилищных условий после локдауна, отмечается в сообщении.

Пятерку лидеров по росту цен на элитную недвижимость замыкают Ванкувер (плюс 15,2%) и Сеул (плюс 14,8%). Авторы рейтинга указывают, что власти этих городов применили последовательные меры по снижению спекулятивной активности на рынке, но аппетит местных жителей к покупке жилья остался неизменным. На седьмом месте Лос-Анджелес с ростом на 12,6%, на девятом — Тайбэй, где дорогая недвижимость выросла в цене на 12,2%, замыкает десятку Майами с ростом цен на 10,2%.

При этом на европейских направлениях ценовая динамика оказалась разнонаправленной. Например, за год цены снизились в Берлине (минус 1,3%), Мадриде (минус 2,9%), Лондоне (минус 3,5%) и Париже (минус 3,7%).

«Корректировка цен обусловлена сочетанием таких факторов, как длительные и жесткие ограничения, перенос строительства новых проектов и изменение налоговой политики. В Европе спрос пока не успел полностью восстановиться, поэтому города не вошли в десятку лидеров рейтинга, но Женева (плюс 9,2%) и Стокгольм (плюс 7,7%) были к этому близки», — отмечают в Knight Frank.



Рост цен в Москве и Петербурге объясняется повышением спроса. «При этом большое влияние оказало прямое повышение цен в реализуемых новостройках столицы, к тому же новые проекты выходят по более высоким ценам. До конца года резких скачков цен не ожидается, но возрастающая тенденция показателя в сегменте сохранится», — отмечает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова. Главными факторами удорожания в этом сегменте стали возросший спрос со стороны покупателей и вызванное им ограниченное предложение на рынке, указал генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.