ОТП Банк меняет правила бонусных программ по картам, открытым для депозитов и накопительных счетов. Держателям карт «ОТП Покупки» и «ОТП Процент» доступны новые привлекательные условия и дополнительные проценты, говорится в сообщении банка.

Карты, открытые в дополнение к вкладам, с начала мая позволяют получать более высокую дополнительную доходность — до 1 процентного пункта к ставке вклада (ранее — 0,5 п. п.), следует из релиза. Бонусная программа объединяет все виды вкладов, и теперь клиент получает бонусы по всем депозитам, открытым на текущий момент в ОТП Банке. Максимальная сумма для начисления бонуса составит 1 млн рублей.

Для карты «ОТП Покупки», открытой в дополнение к накопительному счету, продолжают действовать условия по начислению бонуса в 2,5 п. п. к ставке, а значит, суммарная ставка счета может достигать 6,5% годовых, указывают в банке. При этом ОТП Банк увеличивает частоту начисления бонуса и переходит от поквартальных зачислений к ежемесячным. Если клиент ОТП Банка оформил несколько накопительных счетов, то бонусы будут рассчитываться на основании среднемесячного суммарного остатка по всем накопительным счетам, открытым в банке. Максимальная общая сумма для начисления бонуса составляет 350 тыс. рублей.



Для клиентов банка, у которых есть действующие карты (выпущенные ранее), условия изменены с 1 мая 2021 года автоматически.