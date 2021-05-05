Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Старой Москвы составила к концу апреля 2021 года 388,7 тыс. рублей, без учета элитного сегмента — 305 тыс., говорится в исследовании компании «Бест-Новострой», предоставленном «РБК-Недвижимости» .

С начала года показатели выросли на 0,9% и 1,7% соответственно, подсчитали в компании. В большинстве столичных округов цены на первичное жилье с начала года увеличились; исключением в Старой Москве стал Северо-Западный административный округ (минус 0,42%), в Новой Москве — Троицкий АО (минус 5,6%). Минимальный рост — на 0,1% — зафиксирован также в Центральном АО. В динамике за месяц «квадрат» в центре Москвы потерял 1,54% стоимости, уточняют в компании.

В Est-a-Tet «РБК-Недвижимости» подтвердили снижение цен на новостройки Северо-Западного и Центрального округов: по оценке аналитиков компании, за последний месяц средняя стоимость 1 кв. м в этих локациях потеряла 8,3% и 4,6% соответственно (статистика не включает сегмент апарт-комплексов). Эти два округа, по данным компании, стали единственными в Старой Москве, где отмечена отрицательная ценовая динамика.

Максимальное снижение средней стоимости 1 кв. м в новостройках за последний месяц, по данным «Бест-Новостроя», было отмечено в районе Якиманка — на 5,8%, до 983 тыс. рублей. Второе место разделили Войковский район и Хамовники. Квадратный метр в обеих локациях подешевел на 4,2%, до 267,7 тыс. и 1,06 млн рублей соответственно. В пятерку районов с максимально подешевевшим первичным жильем также вошли Ново-Переделкино (минус 1,1%, до 239,5 тыс. рублей) и Таганский (минус 0,8%, до 770,8 тыс.).

Максимальный рост показали следующие районы:

Соколиная Гора (10,3%);

Мещанский (8,6%);

Красносельский (8,1%);

Чертаново Южное (3,2%);

Аэропорт (3%).

«Хорошие продажи новостроек позволяют застройщикам планомерно повышать цены. В ближайшие месяцы до завершения программы льготной ипотеки рынок новостроек сохранит текущий вектор развития и основные тренды, — комментирует ситуацию на рынке председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. — Во второй половине 2021 года не исключено, что мы увидим определенную коррекцию рынка. Это касается и спроса, и цен, и предложения. Однако насытить рынок достаточным для нормальной конкурентной среды объемом жилья можно только через год-два, даже если спрос после отмены льготной ипотеки вернется на уровень начала 2020 года».



Недавно аналитики Savills назвали столичную локацию с самым дорогим жильем: исходя из заключенных в Москве с начала года сделок с новостройками, по средней стоимости 1 кв. м лидируют окрестности Патриарших прудов. Второе место — у Остоженки, третье — у Якиманки.