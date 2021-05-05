Небанковская кредитная организация «АРБ-Инкасс» признана банкротом. О решении, принятом на заседании Арбитражного суда Москвы 29 апреля 2021 года, сообщило на днях Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Центробанк отозвал лицензию у НКО «АРБ-Инкасс», основным видом деятельности которой была инкассация наличных денежных средств, 15 февраля 2019 года. Регулятор пояснял, что сокращение спроса клиентов на инкассаторские услуги организации привело к существенному ухудшению ее финансового положения.



Уточнялось, что по итогам января 2019 года НКО «АРБ-Инкасс» допустила уменьшение величины собственных средств (капитала) до уровня ниже размера уставного капитала, при этом руководители и собственники небанковской кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.