Наиболее удобная и быстрая выдача кредита наличными для новых клиентов организована в Альфа-Банке, свидетельствуют данные рейтинга Cash Credit Acquisition Rank 2021 , составленного исследовательской компанией Markswebb. В рамках исследования аналитики изучили каналы и процедуры выдачи таких кредитов в десяти крупных российских банках, при этом в фокусе оказалась цифровизация выдачи.

Из материала Markswebb можно, например, узнать, в каких мобильных каналах можно отправить заявку на кредит в разных банках, как быстро банки дают предварительный ответ на заявку и как быстро можно получить деньги в зависимости от канала оформления кредита. На основе этих и ряда других показателей составлен итоговый рейтинг .

Как поясняют составители рейтинга, Альфа-Банк, оказавшийся на первом месте, «предлагает хорошую вариативность оформления заявки и множество лучших практик: функциональный кредитный калькулятор, удобную заявку, эффективные коммуникации с клиентом. Предварительное решение принимает за 1,5 минуты и построил один из самых быстрых процессов оформления кредита в отделении — 1 час 48 минут». По мнению аналитиков, Альфа-Банк может улучшить опыт и укрепить лидерство, если сократит время доставки кредита курьером, в котором он отстает от ближайших конкурентов в рейтинге.

Райффайзенбанк (второе место) «быстро и удобно выдает кредит через курьера, но при получении в отделении возникла проблема — потребовалось повторно отправить заявку и посетить банк, чтобы забрать карту».

Хоум Кредит Банк (третья позиция в рейтинге) позволяет отправить заявку в приложении, но калькулятор в мобильном банке неинформативный, в заявке нет информации об этапах оформления; банк не предлагает ссылку на приложение, а также доставляет кредит медленнее ближайших конкурентов, пришли к выводу исследователи.

ВТБ (четвертая строчка в списке) не доставляет кредит курьером — по мнению Markswebb, так банк упускает клиентов, предпочитающих получать услуги дистанционно. При получении кредита в отделении клиенту приходится ждать поступления денег пять часов.

Почта Банк (пятое место) принимает заявки через приложение, но не доставляет кредит курьером. Исследователи также обратили внимание на то, что банк автоматически включает дополнительные услуги, которые сложно сразу заметить и отключить в приложении.

Банк «Открытие» (шестое место) предлагает больше вариантов получения кредита, чем другие банки из середины рейтинга, но очень долго доставляет деньги. Также он по умолчанию включает страховку.

В Промсвязьбанк (седьмое место) нельзя отправить заявку из приложения, также там нет курьерской доставки. Зато банк выдает карту с деньгами, которыми сразу можно пользоваться.

Тинькофф Банк (восьмое место) принимает заявки из приложения, но ограничивает вариативность получения кредитных средств из-за отсутствия отделений. «Курьер довольно долго доставляет карту, на которую уже перечислены деньги. В нашем кейсе банк не перезванивал клиенту более одного рабочего дня», — отмечают составители рейтинга.

По их данным, Газпромбанк (девятое место) не позволяет отправить заявку через приложение и не доставляет кредит курьером. После оформления кредита вынуждает ждать зачисления денег 11,5 часа — дольше всех на рынке.



На последнем, десятом, месте оказался Россельхозбанк. «Самое заметное отставание — в процессе оформления: не принимает заявки через приложение, вынуждает заполнять 62 поля (у других банков в среднем 24 поля). Никак не уведомляет пользователя о следующем шаге — приходится звонить в банк. Не доставляет курьером, в отделение нужно приходить трижды», — комментируют в Markswebb.