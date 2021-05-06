В России больше всего тех, кто считает себя азартным, работают менеджерами по логистике (35%), маркетологами (33%) и менеджерами по продажам (29%), говорится в исследовании SuperJob. Меньше всего азартных россиян — среди медицинских сестер и офис-менеджеров (по 4%).

Чаще всего азарт проявляется в работе, получении дохода и достижении целей.

Всего считают себя азартными 13% россиян. Мужчины говорили о своей азартности чаще женщин: 15% против 11%. Среди россиян старше 45 лет азартных больше, чем среди граждан до 34 лет (15% и 11% соответственно). Больше всего же азартных людей среди респондентов с доходом от 80 тыс. рублей (19%).