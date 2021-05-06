Более 50% опрошенных россиян жалуются на нехватку физической активности на удаленной работе, а 42% ощущают недостаток общения и изолированность от коллег. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка. Также 35% отметили, что постоянно перерабатывают, а рабочее общение не прекращается и в выходные. Домочадцы и мелкие хлопоты отвлекают от работы 30% респондентов.

В целом удаленная работа нравится 88% россиян, говорится в результатах опроса. Главными преимуществами россияне называют экономию времени на дорогу (78%) и сокращение расходов (49%), 49% нравится, что удаленная работа позволяет проводить больше времени с семьей, 36% смогли удобнее совмещать работу и хобби. Треть опрошенных (33%) отмечают, что работа из дома позволяет им работать эффективнее, не отвлекаясь на офисный шум и разговоры коллег, 33% нравится возможность работать на текущем месте из другого города или страны.

Однако 12% россиян с ними не согласны: половина (6%) так и не смогла полюбить дистанционную работу, а другая половина разочаровалась в ней.