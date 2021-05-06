К концу года банки будут на 10% реже одобрять ипотечные кредиты, достаточные для покупки желаемых квартир, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой. Повышение ключевой ставки ЦБ может отразиться на уровне базовых ставок по ипотеке — в июле они могут вырасти до 8—8,5%, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его мнению, в совокупности с ростом цен на жилье это может привести к снижению одобряемости кредитов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо нормализовать темпы роста выдачи ипотеки, чтобы не было чрезмерного увеличения долговой нагрузки у граждан. Заявление Банка России может привести к повышению требований к заемщикам: ужесточению требований к балансу «платеж — доход», увеличению размера минимального первоначального взноса, отметила Решетникова. Также после того, как ФНС получила расширенный доступ к банковской тайне, работникам с «серой» зарплатой будет сложнее подтвердить свои доходы.

Уровень одобрения может снизиться, но на него влияют только два фактора: возможный рост ставок и темпы роста доходов населения, сообщил зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. Если ставки будут расти быстрее доходов, то возможен и рост уровня отказов хорошим клиентам, которые просто не проходят по коэффициенту «платеж — доход», пояснил он. Подход к оценке заемщика может измениться в случае дальнейшего увеличения ключевой ставки и ставок по кредитованию на финансовом рынке в целом, что может повлечь за собой увеличение ежемесячных платежей и снижение средней суммы одобренного кредита, отметили в РНКБ. На доступность ипотечных кредитов в первую очередь окажет влияние окончание действия программы госсубсидирования, считает управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

В ЦБ заявили, что не ожидают снижения уровня одобрения заявок на ипотечные кредиты. Даже в 2020 году, в начале пандемии, процент одобрения заявок на ипотечные и жилищные ссуды, оцениваемый на основе опросов крупнейших кредитных организаций, изменился незначительно, подчеркнули в регуляторе. В I квартале 2020-го он составлял 60% и после снижения во II квартале до 56% оставался неизменным до конца года, добавили там.

Снижение доступности ипотечных кредитов может привести к тому, что часть потенциальных покупателей квартир отложат приобретение жилья, что может привести к постепенному росту предложения и замедлению роста средней стоимости, считает Решетникова. Постепенное снижение спроса наблюдается уже сегодня, отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. По его мнению, это связано со снижением покупательной способности населения. Кредитные организации сейчас гибко рассматривают каждого потенциального заемщика, и этот подход сохранится, считает акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.