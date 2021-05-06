Каждый десятый россиянин использует майские праздники для дополнительного заработка, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker. Согласно опросу, 60,5% продолжают работать, несмотря на то, что дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими.

Еще 10,6% респондентов, хотя и свободны в это время от основной работы, берут дополнительную подработку, чтобы компенсировать недополученный доход или возросшие затраты. Изначально планировали устроить себе отдых между майскими праздниками 5,6% опрошенных, а 23,3% россиян отложили на это время все рабочие дела.

Треть опрошенных считает праздники дополнительной нагрузкой на семейный бюджет.