Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует разместить 3,6 млрд обыкновенных акций нового выпуска в рамках SPO, говорится в сообщении на сайте Мосбиржи.

Подача заявок с датой активации на покупку акций в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» будет осуществляться в период с 6 по 13 мая 2021 года. Размер стандартного лота равен одной акции. Величина шага цены в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» установлена равной 0,001 рубля. Цена размещения акций будет установлена наблюдательным советом МКБ примерно 13 мая и объявлена на следующий день.

«В 18:55 мск 13 мая 2021 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы биржи и клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются. Время активации заявок, поданных в период с 6 по 13 мая 2021 года, — 9:30 мск 14 мая 2021 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются», — говорится в сообщении.

Основным акционером МКБ является концерн «Россиум» Романа Авдеева.