Для решения финансовых вопросов 77% россиян связываются с сотрудником банка дистанционно, в отделение идут лишь 23%, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт». На вопрос «Изменилось ли количество ваших визитов в отделения банков в прошедшем году?» большинство (56%) респондентов ответили, что стали посещать их только в крайнем случае, 30% — что число визитов в банки не изменилось, 8% незначительно сократили их, а 6% снизили частоту в два раза.

О полном отказе россиян от посещения офисов говорить преждевременно — отделения, как и дистанционные сервисы, еще долгое время будут параллельно активно развиваться. На вопрос «Почему вы предпочитаете визит в отделение» 53% респондентов ответили, что больше доверяют сотруднику банка решение определенных финансовых вопросов, 39% считают, что в отделении «привычно и удобно».

Финансовая грамотность россиян за последние годы заметно выросла, однако остаются те, кому пока сложно разобраться в работе с дистанционными каналами, говорится в исследовании. Так, 8% из тех, кто предпочитает визиты в банк, выбрали именно этот вариант в качестве ответа.