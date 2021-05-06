Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель 2021 года вырос на 23 млрд рублей — до 13,82 трлн рублей, в долларах — на 3,6 млрд долларов, до 185,9 млрд долларов, говорится в сообщении Минфина. По состоянию на 1 мая 2021 года объем ФНБ составил 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,66 млрд рублей, или 7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 116,43 млрд долларов, отмечает ведомство.

На 1 апреля 2021 года объем ФНБ составлял 13,8 трлн рублей, или 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте — 182,3 млрд долларов.

Объем ФНБ вырос в марте на 250 млрд рублей Объем ФНБ, превышающий 13,8 трлн рублей, составляет 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено 39,84 млрд долларов, 34,69 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 110,56 млрд китайских юаней и 262,9 млн рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 533,18 млрд рублей, 3 млрд долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт. В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 279,34 млрд рублей и 4,11 млрд долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 278,99 млрд рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,43 млрд рублей, 3,35 трлн рублей вложено в обыкновенные акции СберБанка, 53,65 млрд рублей — в обыкновенные акции «Аэрофлота».

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 января по 30 апреля 2021 года составила 19,38 млрд рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2021 году составил 6,3 млрд рублей, что эквивалентно 84,4 млн долларов.