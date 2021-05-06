С начала 2020 года средняя стоимость частного дома в России выросла на 2,8%, пишет «РБК-Недвижимость» , ссылаясь на исследование аналитиков «Мир квартир». Средняя стоимость частного дома в Москве, по оценке компании, составляет 19,5 млн рублей, в Московской области — 17,7 млн рублей за лот. Чуть ниже — 17,2 млн рублей — показатели Санкт-Петербурга. В ЦИАН дают показателям Москвы и Санкт-Петербурга похожую оценку: средняя стоимость частного дома в границах двух столиц составляет 19,3 млн и 16,5 млн рублей соответственно.

Четвертое место составленного «Миром квартир» рейтинга регионов с самыми дорогими частными домами занимает Севастополь с 9,6 млн рублей за лот. На пятом месте — Сахалинская область, где средняя стоимость дома в начале мая 2021 года составляет 9,2 млн рублей; Ленинградская область (7,86 млн рублей) — на десятом месте, уступая Республике Крым (9,17 млн рублей), Калининградской области (8,79 млн рублей), Краснодарскому краю (8,7 млн рублей), Ямало-Ненецкому АО (8,16 млн рублей).

Самые низкие цены отмечаются в Курганской (1,5 млн рублей), Кемеровской (2 млн рублей) областях, республиках Мордовия (2,3 млн рублей) и Чувашия (2,4 млн рублей), а также в Еврейской автономной области (2,5 млн рублей). В среднем по России частный дом стоит 4,7 млн рублей.

В «Мире квартир» обращают внимание на то, что с начала года средняя стоимость частных домов выросла в 77 регионах из 85. Самый высокий рост отмечен в Амурской области (плюс 16,3%) и Хабаровском крае (плюс 16,2%). В пятерку по этому показателю также вошли республики Коми (плюс 15,1%), Хакасия (плюс 15%) и Удмуртия (плюс 14,8%). Снижение зафиксировано в Курганской области (минус 8,2%), Кабардино-Балкарской Республике (минус 7,9%), Республике Ингушетия (минус 7,7%), Чеченской Республике (минус 1,8%), Сахалинской области (минус 0,5%), Республике Северная Осетия — Алания (минус 0,2%).