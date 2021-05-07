ВТБ на короткий срок в рамках сделки РЕПО передал акции девелоперской группы «ПИК», доля группы ВТБ в капитале компании не менялась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Передача акций ПАО «ПИК СЗ» на короткий срок произошла в рамках технических операций банка по управлению ликвидностью. Группа ВТБ не меняла размера своей доли в капитале компании ПАО «ПИК СЗ», — сказали в пресс-службе.

Доля участия ВТБ в девелоперской группе «ПИК» составляет 23,05%. Группа реализует проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья экономкласса.