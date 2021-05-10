В приложении «Райффайзен Онлайн» стала доступна торговля еврооблигациями, сообщает пресс-служба кредитной организации. Частные инвесторы могут управлять ценными бумагами с помощью смартфона: достаточно перейти к брокерскому счету и выбрать нужный инструмент в разделе «Купить».

«Инвестиции — это важная часть финансовой стратегии. Благодаря возможностям мобильного приложения покупка и продажа ценных бумаг стала простой и моментальной. Теперь клиентам Райффайзенбанка доступна работа с еврооблигациями, это хороший способ диверсифицировать портфель с помощью инструмента с разумным уровнем риска. Они могут купить как готовый портфель через БПИФ «Райффайзен Капитал», так и отдельные еврооблигации», — отметил вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов.

Райффайзенбанк запустил брокерские услуги для широкой розницы осенью 2020 года. Клиенты могут открыть брокерский счет и торговать ценными бумагами онлайн.