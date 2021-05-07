Американский банк Goldman Sachs даст возможность своим клиентам зарабатывать на изменениях курса биткоина, получая расчеты в фиатной валюте. Новый продукт — это фьючерс, в котором две стороны заранее договариваются о дате и цене исполнения сделки. Об этом сообщает Bloomberg .

Банк планирует проводить сделки с фьючерсами Чикагской товарной биржи (CME) через компанию Cumberland DRW. Источники издания сообщают, что некоторые клиенты Goldman Sachs получили доступ к инструменту уже в прошлом месяце.

Ранее стало известно, что во II квартале текущего года клиенты банка смогут напрямую инвестировать в криптовалюты.