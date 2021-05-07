Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Экспобанка на уровне «ruА-». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный», что предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.



«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, адекватной оценкой запаса по капиталу при высокой рентабельности бизнеса, адекватными качеством активов, ликвидностью и качеством корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу банка на «позитивный» отражает устойчивые показатели рентабельности банка на фоне развития как действующих, так и новых направлений бизнеса, что наряду с проведением мероприятий капитального характера может обеспечить дальнейший рост диверсификации бизнеса и привести к повышению уровня рейтинга», — поясняется в релизе агентства.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена невысокой долей банка в совокупных активах банковского сектора РФ при адекватной диверсификации бизнеса.

Агентство отмечает адекватную оценку достаточности капитала и высокую рентабельность. «В результате активизации кредитования и некоторого снижения величины капитала произошло снижение буфера абсорбции банка. В перспективе нескольких месяцев ожидается увеличение капитала банка за счет привлечения субординированного займа, что приведет к росту капитального буфера. Концентрация кредитных рисков находится на приемлемом уровне. Рентабельность бизнеса банка и показатели операционной эффективности при этом остаются высокими. Отмечается получение банком крупных разовых доходов от переоценки высоколиквидных ценных бумаг во II квартале 2020 года (порядка 0,9 млрд рублей), без учета данных доходов рентабельность капитала составила 11%, что также является высоким уровнем», — отмечают аналитики.

Корпоративное управление банка агентство оценивает как адекватное. По мнению экспертов, качество корпоративного управления, финансового мониторинга и риск-менеджмента соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Агентство, с одной стороны, отмечает склонность банка к стремительному росту бизнеса (в том числе неорганическому), а с другой — успешное прохождение кризисов последних лет и широкие компетенции в области M&A.

Действующая стратегия банка составлена на срок до 2023 года включительно и предусматривает развитие экосистемы для государственных поставщиков-МСБ, действующих и новых продуктов для физических лиц, выход в сегмент розничного инвестиционного бизнеса с фокусом на состоятельных клиентов. По ожиданиям руководства банка, указанные меры должны привести к росту рентабельности до уровня не менее 22% по итогам 2023 года.