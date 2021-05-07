Обороты малого и среднего бизнеса постепенно восстанавливаются, свидетельствуют данные исследования Московского Кредитного Банка (МКБ) по итогам I квартала 2021 года.

«Малый и средний бизнес постепенно оправляется от последствий кризиса, вызванного пандемией. Тот же туристический бизнес, потерявший 58% выручки за год, в первом квартале вернулся к показателям, близким к доковидным временам. Средний бизнес, у которого выручка за год упала почти вдвое, почти вышел на доковидный уровень. Мы надеемся, что по итогам первого полугодия 2021 года цифры будут еще более оптимистичными», — отмечает вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов МКБ Александр Зуев.



По состоянию на 1 апреля 2021 года квартальные обороты компаний сегмента МСБ снизились всего на 11% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, обороты среднего бизнеса упали на 4%, малого бизнеса — на 16%. По итогам 2020 года падение оборотов было более существенным — на 22% в целом по МСБ, при этом в сегменте среднего бизнеса обороты упали на 44% и на 19% у малого бизнеса.



В отдельных отраслях МКБ зафиксировал рост оборотов в сравнении с прошлым годом. Занимающимся арендой и лизингом компаниям удалось увеличить выручку на 140%, работающим в сфере здравоохранения — на 47%, оказывающим услуги бухучета — на 45%, производителям пищевых продуктов — на 32%, работающим в сфере образования — на 20%.

Снижение выручки в сравнении с I кварталом 2020 года показали компании, оказывающие услуги по обслуживанию зданий и территорий (на 85%), работающие с недвижимостью (на 65%), работающие в сфере рекламы (на 29%), розничной торговли (на 20%), турагентства (на 14%).