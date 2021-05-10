Банк «Ренессанс Кредит» отменил комиссии за совершение сделок на Московской бирже. Теперь все клиенты сервиса «Инвестиции» без дополнительных затрат могут покупать и продавать ценные бумаги и валюту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Мобильный сервис «Инвестиции» запущен в январе текущего года, напоминают в финучреждении.

«С его помощью клиенты банка получили быстрый и удобный доступ к биржевым инструментам и операциям на фондовом и валютном рынках. Сервис разработан таким образом, чтобы информация была представлена максимально удобно и понятно. Так, например, открытие брокерского счета займет всего несколько минут и не потребует предоставления дополнительных документов», — говорится в релизе.

Пополнять брокерский счет и снимать с него средства можно бесплатно, также отсутствует ежемесячная комиссия за обслуживание счета.