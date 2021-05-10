Траты россиян в начале мая 2021 года выросли на 52% по сравнению с прошлым годом и на 2% по сравнению с неделей накануне праздников, свидетельствуют данные аналитического проекта Tinkoff Index . Траты стали разнообразнее: например, если в прошлом году россияне наращивали расходы на книги, цветы и кино, то в этом году они больше путешествуют и тратят деньги на развлечения.

Tinkoff Index в период с 29 апреля по 5 мая 2021 года в среднем составлял 6 баллов, тогда как в прошлом году в этот же период он находился на уровне 4,7 балла.

Больше всего накануне майских праздников выросли траты россиян на аренду авто — на 53% по сравнению c неделей 22—28 апреля 2021 года, увеличились расходы на отели — на 21%, рестораны — на 13%, развлечения — на 6% и топливо — на 12%.

Во всех российских регионах, где хорошо развит внутренний туризм, выросли траты на аренду авто и бронирование отелей.

В Санкт-Петербурге траты на аренду авто увеличились на 40% по сравнению с неделей накануне праздников, на рестораны — на 13%, отели — на 11%. В годовом сравнении рост составил 1 400%, 203% и 350% соответственно.

В Крыму на майские праздники выросли расходы на аренду авто — на 119%, траты на отели — на 15%, топливо — на 7%. Траты в салонах красоты увеличились на 9%, на фастфуд — на 16%, цветы — на 11%. В годовом сравнении траты на аренду авто в Крыму на первой неделе мая выросли более чем на 2 000%.

В Краснодарском крае также увеличились траты на аренду авто — на 37%, отели — на 25%, топливо — на 10%. Помимо этого, выросли расходы на связь, телеком — на 19%, рестораны — на 18%, развлечения — на 15%, одежду, обувь — на 22% и спорттовары — на 13%. В сравнении с прошлым годом сильно увеличились траты в категориях: «турагентства» — на 2 108%, «отели» — на 1 287% и «аренда авто» — на 1 089%.

Заметно выросли расходы на путешествия и в Калининградской области: траты на аренду авто увеличились на 140%, услуги турагентств — на 40%, ж/д билеты — на 23%. В прошлом году в этот же период жители Калининградской области на туры потратили на 5 182% меньше, а расходы на аренду авто в годовом сравнении выросли на 1 249%.

В Карелии увеличились расходы на туры — на 12% за неделю, на Алтае траты на отели выросли на 225%, а в Алтайском крае спрос на ж/д билеты повысился на 59%.