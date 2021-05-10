Промсвязьбанк (ПСБ) и группа «Самолет» запустили ипотеку по ставке 2,7% в рамках «Госпрограммы-2020», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Заемщик может получить кредит на покупку квартиры в жилых комплексах застройщика по ставке 2,7% на весь срок кредитования или по ставке 0,5%, которая действует в течение первых шести или 12 месяцев обслуживания кредита в зависимости от выбранной квартиры. Затем ставка составит 5,69%», — говорится в релизе.



Условия распространяются на все жилые комплексы группы «Самолет» в Москве и Московской области. Первоначальный взнос составляет 15%, максимальный срок кредита — 25 лет.