📰 В России может вырасти штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте, пишут «Известия» , ссылаясь на Госдуму. Согласно нормам КоАПа, сегодня он составляет 100 рублей, однако уже в мае парламент рассмотрит законопроект, который отменяет это наказание. Полномочия по его установлению Минтранс планирует окончательно передать регионам. В пресс-службе ведомства сообщили, что с момента принятия КоАПа в 1999 году к административной ответственности по статьям 11.18 и 11.19 КоАПа никого не привлекли именно потому, что не был определен федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на рассмотрение таких дел. В профильном комитете нижней палаты инициативу уже поддержали, но во фракциях отнеслись к ней с осторожностью. По мнению депутатов, субъекты будут устанавливать чрезмерно высокие штрафы, и эксперты эти опасения разделяют.



📰 В России появился новый ретейлер под руководством экс-главы «Магнита», пишет РБК . Крупнейшие игроки Сибирского и Дальневосточного продовольственного ретейла — ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата» — объединились в холдинг под названием «Восточный союз», сообщили стороны сделки. Гендиректором компании стала Ольга Наумова. По ее словам, основная задача нового холдинга — получение «долгосрочного экономического эффекта для участников за счет комплексного решения общих задач». У участников альянса будет централизованная стратегия развития, общий категорийный менеджмент, закупочная деятельность, развитие собственной торговой марки и онлайн-торговли, маркетинг, IT-решения, логистика и прочее. Кроме того, они будут использовать общую базу данных, совместно оптимизируют расходы на развитие, будут делиться лучшими бизнес-практиками.

📰 В Госдуме указали на необоснованное повышение тарифов управляющих компаний в коттеджных поселках, пишут «Известия» . Речь идет о плате за такие услуги, как содержание и благоустройство территории, расчистка дорог, обслуживание шлагбаума и охрана въезда в поселок. Жители предъявляют иски к УК, в которых жалуются на завышение тарифов от 30% до 100%. Суды неоднозначно толкуют существующие правовые нормы, указано в письме депутата ГД Натальи Костенко в Верховный суд. Пока что правила регулирования тарифов закреплены лишь для УК, обслуживающих многоквартирные дома, указали эксперты. Депутат попросила дать разъяснения, чтобы обеспечить единство судебной практики.

📰 Регулятор энергорынков «Совет рынка» по запросу ФАС обновил прогноз оптовых энергоцен до 2025 года с учетом прошлогоднего провала электропотребления, пишет «Коммерсант» . Регулятор ожидает наиболее заметного роста цен в 2021—2022 годах. В европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд. В Сибири в текущем году ожидается скачок на 15%, а в следующем — на 7%. Затем рост замедлится из-за снижения платежей за мощность новых ТЭС. Но эксперты предупреждают, что после 2025 года цены вновь пойдут вверх с запуском новых инвестпрограмм в энергетике. Потребители говорят о снижении конкурентоспособности российской продукции из-за увеличения себестоимости, а в Минэкономразвития предлагают механизмы ограничения роста энергоцен.