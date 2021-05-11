ВТБ снижает комиссию за денежные переводы по России на 0,25 процентного пункта. Клиенты мобильного приложения и интернет-банка «ВТБ Онлайн» смогут отправлять деньги с карты на карту с комиссией 1%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Предложение действует до 5 сентября этого года», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Кроме того, ВТБ снижает и минимальный размер комиссии — с 50 до 39 рублей. Максимальное число переводов клиенты банка проводят в Москве и Санкт-Петербурге. Лимиты на переводы в другие банки России по номеру карты остаются прежними: в сутки пользователи «ВТБ Онлайн» смогут перевести до 500 тыс. рублей, а в месяц — без ограничений.

Ранее в феврале ВТБ снизил комиссию на денежные переводы с карты на карту за границу — с 1,5% до 1% (для переводов на карты Visa и Mastercard). В настоящее время пользователи «ВТБ Онлайн» могут отправлять деньги на карты банков более 100 стран — как СНГ, так и дальнего зарубежья. Максимальная сумма разового перевода с карты на карту в другие страны составляет 150 тыс. рублей. Комиссия за перевод для всех доступных стран — 1% от суммы операции, минимум 50 рублей.