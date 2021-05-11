Фора-Банк совместно с курортом Красная Поляна предлагает держателям карт Visa кешбэк 9% при оплате проживания в отелях на официальном сайте курорта картами банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов — Mövenpick, Rixos, Novotel, Marriott, Courtyard, Ibis Styles и комплекс апартаментов с укомплектованной кухней, канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории курорта расположены роскошные спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также казино Сочи», — говорится в релизе.



Карту Фора-Банка можно оформить на сайте кредитной организации, оставив онлайн-заявку, курьер доставит ее бесплатно в ближайшее время.

Для посетителей портала Банки.ру действует специальное предложение: при оформлении карты Visa Gold или Visa Platinum «Всё включено» на сайте портала — дополнительно 60 месяцев бесплатного обслуживания.

Условия получения туристического кешбэка по картам Visa/Mastercard Фора-Банка:



кешбэк 9% начисляется при оплате проживания в отелях курорта Красная Поляна картами «Всё включено» Visa/Mastercard Gold и Visa Platinum, картами «Миг» и пакета «Премиальный» Фора-Банка при условии 100-процентной оплаты на официальном сайте;

кешбэк распространяется только на бронирование отелей на официальном сайте курорта при оплате способом «Банковская карта. Оплачивается вся сумма брони» с 11 мая до 31 июля 2021 года.

«Совместно с курортом Красная Поляна решили сделать такое предложение нашим клиентам к сезону отпусков — возможность прекрасно отдохнуть и поправить здоровье на одном из лучших курортов нашей страны и получить кешбэк 9% от стоимости проживания, при оплате на официальном сайте Курорта проживания в отелях», — отметил заместитель председателя правления Фора-Банка Дмитрий Львович Орлов.