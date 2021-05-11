Банк России установил официальные курсы валют на 12 мая.

Курс доллара повысился на 1,94 копейки, составив 74,1567 рубля (74,1373 рубля на 11 мая). Курс евро вырос на 49,8 копейки, до 90,004 рубля (с 89,506 рубля на 11 мая).

На Московской бирже на 14:18 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 46 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 30 копеек, валюты стоят 73,9 и 89,91 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,82—74,43 рубля за доллар и 89,81—90,37 рубля за евро.