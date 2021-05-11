🔹 Банк России намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников. Регулятор работает над законопроектом, принятие которого может увеличить долю возврата похищенных мошенниками средств в несколько раз. Первая предполагаемая новация — автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего.

🔹 Переходная кампания прошлого года, по уточненным оценкам, достигла исторического минимума, составив всего порядка 12 млрд рублей, на перетоки между НПФ из них пришлось чуть менее 40%.



🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады апреля осталась на месте (около 4,72% годовых).

🔹 Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян. Речь идет о двух законопроектах, которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд. Цель поправок — дать гражданам возможность защититься от мошенничества. Оспорить в суде выдачу подобных ссуд почти невозможно.

🔹 СберБанк и группа «Тинькофф» объявили о рекордной прибыли. Так, «Сбер» заработал в апреле 103,6 млрд рублей, а за четыре месяца чистая прибыль выросла в 1,7 раза и составила 386,1 млрд. Чистая прибыль группы «Тинькофф» по итогам I квартала 2021 года достигла 14,2 млрд рублей, увеличившись на 57% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года (9 млрд).