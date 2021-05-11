Налоговое соглашение между Россией и Нидерландами денонсировано. Соответствующий закон принят во вторник Государственной думой РФ, следует из сообщения на ее сайте.

Как уточняют в нижней палате российского парламента, проект закона о денонсации соглашения был внесен в Государственную думу правительством РФ.

В пояснительной записке к документу отмечается, что ранее российская сторона предложила Нидерландам условия пересмотра налоговых соглашений, аналогичные тем, которые были успешно согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, в связи с тем, что через голландскую юрисдикцию идут существенные выплаты доходов российского происхождения.

Однако Нидерланды не согласились с предложением РФ, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.

«Данное предложение Министерства финансов Королевства Нидерландов не могло быть согласовано российской стороной, поскольку принятие данного подхода означало бы сохранение каналов вывода значительных финансовых ресурсов российского происхождения с территории Российской Федерации с применением пониженных налоговых ставок в отношении таких выплат», — отмечается в пояснительной записке. Также там указывается, что предложения Минфина Нидерландов по сути размывают и делают недостижимым предполагаемый Россией эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ и не позволяют выполнить поручение президента.

С учетом того, что в переговорах с Нидерландами компромисса достигнуть не удалось, соглашение подлежит денонсации, поясняется в документе.



Ранее его поддержал комитет Госдумы по международным делам. В его заключении говорится, что в данных экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам РФ.