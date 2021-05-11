Промсвязьбанк расширил возможности цифровой платформы «ПСБ Инвестиции» для частных инвесторов. Теперь клиенты могут участвовать в первичных размещениях облигаций, проводить сделки на срочном рынке и валютные операции на Московской бирже на сумму от 1 евро или доллара США, указано в сообщении кредитной организации.

«Новые опции позволят участвовать в торговле фьючерсными контрактами, покупать облигации в процессе их размещения, а также конвертировать по выгодному курсу любую комфортную сумму», — подчеркивается в релизе.



Функционал доступен как пользователям мобильного приложения «ПСБ Инвестиции», так и клиентам, предпочитающим веб-версию платформы.