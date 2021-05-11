Наиболее дорогой была ипотека в марте для жителей Чечни, самой дешевой — для жителей Приморского края, свидетельствуют данные Банка России.
По информации ЦБ, средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в целом по России составила в марте 7,23% годовых против 7,26% в феврале 2021 года и 8,68% в марте 2020-го.
Одновременно с объемом вырос и средний размер ипотеки.
Согласно статистике регулятора, в Центральном федеральном округе средняя ипотечная ставка в марте равнялась 7,36%, в Северо-Западном ФО — 7,22%, в Южном — 7,26%, в Северо-Кавказском ФО — 6,96%, в Приволжском — 7,15%, в Уральском — 7,38%, в Сибирском — 7,34%, в Дальневосточном ФО — 6,44%.
Из материалов ЦБ следует, что самой дешевой ипотека была в марте для жителей Приморского края (средневзвешенная ставка равнялась 5,79% годовых), Магаданской области (6,09%), Чукотского автономного округа (6,13%), Карачаево-Черкесии (6,21%), Еврейской автономной области (6,25%).
По наиболее высоким ставкам ипотека в рублях выдавалась в марте физлицам-резидентам в Чеченской Республике (7,74%), Севастополе (7,71%), Туве (7,61%), Ханты-Мансийском автономном округе (7,57%), Москве (7,51%).
В Санкт-Петербурге средневзвешенная ставка равнялась 7,23%, в Московской области — 7,39%, в Ленинградской области — 7,22%.
В числе прочего в ЦБ подсчитали, что средневзвешенная ипотечная ставка в рублях по договорам долевого участия составила в марте в целом по России 5,91%, оказавшись чуть ниже, чем в феврале этого года (5,92%), но выше, чем в январе (5,86%). В марте 2020-го показатель равнялся 7,82%, а самым низким за год он был в мае 2020-го — 5,79%.
Самые популярные предложения на ипотеку в новостройках
|Название
|Мин. ставка
|от 5.55%
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Лиц.№ 354
|от 7.1%
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Лиц.№ 2272
|от 3.5%
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Лиц.№ 2272
|от 5%
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Лиц.№ 1481
|от 3.99%
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Лиц.№ 3251