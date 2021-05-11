Рост потребительских расходов россиян несколько замедлился в период с 3 по 9 мая, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Номинальный рост потребительских трат в отчетную неделю в годовом выражении без корректировок составил 29,1%. При этом аналитики «СберИндекса» ранее разъясняли, что считают более корректным оценивать изменения относительно средненедельных объемов в период с 1 февраля по 15 марта 2020 года. Так, на неделе с 3 по 9 мая 2021 года траты россиян были на 3,8% выше уровней указанных допандемийных недель, что «совершенно однозначно лежит ниже тренда последних недель» (он оценивается в плюс 5,3%).

«И структура трат, и индекс потребительской активности свидетельствуют о том, что наблюдается временное сокращение спроса, связанное с дополнительными нерабочими днями», — рассуждают эксперты.

По их мнению, с точки зрения структуры расходов бросается в глаза низкий темп роста в продовольственной рознице (плюс 3,7%). «Очевидно, россияне запаслись продуктами неделей ранее, когда наблюдался всплеск трат в этом сегменте (плюс 12,1% к типичной допандемийной неделе)», — говорится в материале.

Спрос в сервисной части экономики за неделю также сократился (минус 5,1% после плюс 0,1% неделей ранее), преимущественно за счет туризма и услуг связи. В части последних «СберИндекс» предполагает изменение графика платежей под влиянием фактора нерабочих дней.

В категории «Кафе, бары, рестораны» продолжается уверенное восстановление. Сокращение трат относительно допандемийного периода составляет лишь 1,4% против 7,2% неделей ранее.



Индекс потребительской активности на неделе с 3 по 9 мая составил 65,5 пункта. Это сопоставимо с уровнем, характерным для январских длинных выходных (порядка 60 пунктов).