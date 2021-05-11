Американской корпорации Apple удалось пресечь потенциально мошеннические трансакции в своем магазине приложений App Store на общую сумму более 1,5 млрд долларов в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на данные официального сайта компании.

«Только в 2020 году с помощью сочетания передовых технологий и экспертной аналитики удалось предотвратить использование более чем 3 млн украденных карт для покупки украденных товаров и услуг, а также заблокировать возможность повторного проведения трансакций почти 1 млн аккаунтов. В общей сложности Apple защитила пользователей от потенциально мошеннических трансакций на сумму более 1,5 млрд долларов в 2020 году», — говорится в заявлении.

Компания в прошлом году также заблокировала 470 тыс. учетных записей разработчиков приложений и отклонила еще 205 тыс. заявок на регистрацию с их стороны из-за опасений, связанных с возможным мошенничеством. «К сожалению, иногда учетные записи разработчиков создаются исключительно в мошеннических целях. Если нарушение со стороны разработчика является вопиющим или повторяется, нарушитель исключается из «Программы для разработчиков App Store», а действие его учетной записи приостанавливается», — отмечает Apple.

Согласно данным компании, Apple за 2020 год заблокировала более 3,2 млн приложений, незаконно распространяемых в рамках программы для разработчиков Apple Developer Enterprise Program.



Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другие высокотехнологичные устройства. Корпорация является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация, по данным журнала Forbes, составляет порядка 2,24 трлн долларов.