Банк ДОМ.РФ и ГК «Прок» заключили соглашение о проектном финансировании. Кредитная линия в размере 5,7 млрд рублей открыта для строительства жилого комплекса «Стороны света» в поселке Бугры Ленинградской области, в непосредственной близости от границы Санкт-Петербурга, сообщили в кредитной организации.

Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство четырех домов высотой от 15 до 20 этажей, общее количество квартир — 2 294.



«Жилой комплекс спроектирован с зонами для прогулок, детскими площадками, круглосуточным видеонаблюдением, охраной и консьерж-службой. На придомовой территории будут оборудованы площадки для занятий спортом на свежем воздухе. Полностью завершить строительство застройщик планирует к первому кварталу 2024 года», — рассказали в Банке ДОМ.РФ.