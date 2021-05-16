Клиенты банка «Открытие» — компании малого и среднего бизнеса — теперь могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса. Для выпуска карты достаточно отправить заявление через интернет-банк «Бизнес-портал», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Карта позволит оплачивать все виды таможенных платежей онлайн в режиме 24/7, независимо от праздничных и выходных дней. Клиенты, использующие ее для расчетов с таможней, получают автоматическую отчетность платежей, что упрощает управленческий учет внешнеторговой сделки», — говорится в релизе.

Для получения карты клиенту понадобится всего два документа: заявление о присоединении к договору банковского счета и заявление на выпуск карты.