Альфа-Банк ищет специалистов по продаже, которые будут продавать кредитные продукты на территории магазинов, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на опубликованные вакансии. По данным издания, среди партнеров — сети, входящие в X5 Retail Group (входит в Alfa Group). Как сообщили в пресс-службе банка, проводится успешный пилотный проект в 40 магазинах X5, речь идет о продаже кобрендовых кредитных карт. Так, в линейке банка представлена кредитная карта «Пятерочка» с максимальным лимитом 500 тыс. рублей, а также карта «Перекресток» с лимитом 700 тыс. рублей.

Поиск персонала говорит о том, что банк намерен развивать собственную сеть, но, по данным издания, Альфа-Банк работает и с агентами через партнерскую сеть. Как указал источник, по темпам продажи кредитных продуктов через ретейлеров кредитная организация отстает от своих конкурентов. По словам другого собеседника, перед менеджерами банка стоит задача нарастить продажи на уровне Тинькофф Банка.

По словам аналитика S&P Ирины Велиевой, Альфа-Банк, как и весь банковский сектор, сейчас находится в ситуации, когда необходимо сохранять процентную маржу из-за продолжительного снижения ключевой ставки, которое остановилось лишь в марте этого года. Розничные кредиты среди массовой аудитории приносят более высокий доход, поэтому этот сегмент может быть интересен, отметила она. Продажи кредитных карт через партнеров-ретейлеров могут помочь банку сэкономить на операционных издержках, связанных с выдачей кредитов, указала эксперт.

Сейчас конкуренция среди банков обострилась, поэтому поиск новых точек и способов продаж банковских услуг вполне логичен, считает руководитель направления по оказанию услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ EY Геннадий Шинин. Так, чтобы взять кредит в отделении, необходимо продуманное решение, а в магазин человек ходит каждый день, поэтому в данном случае у банка может быть больше шансов нарастить продажи кредитных продуктов. Кредитование в магазинах предполагает охват более рискованной аудитории, которая в перспективе может сгенерировать дополнительную просроченную задолженность, отметила Велиева.