📰 Для модернизации мусорного оборудования в России из федерального бюджета до конца года могут направить около 1,1 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на подготовленные Российским экологическим оператором меры поддержки отрасли. Финансирование предложили направить на возмещение компаниям до 25% лизинга техники по обработке и утилизации отходов. По мнению представителей отрасли, мера поддержки будет способствовать переходу компаний на современные экологичные технологии и повысит уровень внедрения раздельного сбора отходов в регионах.

📰 Международные инвесторы на протяжении двух недель подряд наращивают вложения в ОФЗ, увеличив позиции на 500 млн долларов, пишет «Коммерсант» . Причиной этому стали снижение геополитических рисков, коррекция ставок на мировом рынке, а также положительная реальная доходность. До этого на протяжении двух месяцев нерезиденты выводили средства из рублевых госбумаг, однако объявление санкций в отношении рублевого долга, оказавшихся мягче ожиданий, повлияло на настроение инвесторов.

📰 По итогам апреля 2021 года индекс доминирования биткоина снизился до 48%, достигнув минимального значения с июля 2018 года, пишут «Известия» , ссылаясь на торговый отчет криптовалютной биржи Binance Futures. Эксперты отмечают, что общая капитализация цифровых активов при этом выросла до 2,4 трлн долларов, что на 27% выше показателей марта. Значительный рост за последние полтора месяца показал Ethereum, капитализация которого превысила 450 млрд долларов, а цена за монету достигала 4,1 тыс. долларов. Эксперты ожидают продолжения тренда на инвестиции в альткоины.

📰 Венесуэльская государственная нефтекомпания Petroleos de Venezuela (PDVSA), находящаяся под финансовыми санкциями США, задумала привлечь международных инвесторов в нефтяную отрасль страны, пишет РБК со ссылкой на февральский меморандум компании. Согласно документу, необходимые вложения PDVSA оценивает в 77,6 млрд долларов, из которых 69,3 млрд долларов требуется для вложений в инфраструктуру по добыче нефти и газа, остальное — в переработку, транспортировку, хранение, маркетинг углеводородов.