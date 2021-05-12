Банк «ДОМ.РФ» увеличил процентные ставки по накопительному счету до 5,3%. Повышение доходности составило до 0,8 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная ставка по накопительному счету предусмотрена при регулярном ежемесячном пополнении на сумму от 50 тыс. рублей. Размер надбавки к процентной ставке составляет до 0,3 п. п. Минимальная и максимальная суммы средств на счете неограниченны.

«Среди преимуществ накопительного счета — возможность пополнять и снимать деньги в любое время без потери накопленного дохода. Средства на накопительных счетах в размере до 1,4 миллиона рублей застрахованы в АСВ. Открыть счет можно дистанционно — в интернет-банке или в мобильном приложении», — уточнили в финучреждении.