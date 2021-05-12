Индекс кредитного здоровья российских заемщиков по итогам I квартала 2021 года увеличился на 1 пункт по сравнению с предыдущим кварталом и достиг 98 пунктов, говорится в совместном исследовании НБКИ и компании FICO. Доля заемщиков, испытывающих сложности с обслуживанием долга (bad rate) в стране, в I квартале 2021-го сократилась на 0,56 процентного пункта.

«Улучшение» кредитного здоровья было отмечено во всех федеральных округах страны. В Центральном, Дальневосточном, Северо-Кавказском, Северо-Западном, а также в Уральском и Южном ФО за квартал индекс вырос сразу на 2 пункта. Кроме того, в Приволжском и Сибирском округах значение индекса увеличилось на 1 пункт.

Значение индекса выше общероссийского показателя было зафиксировано в Центральном ФО — 103 пункта, Приволжском (100 пунктов) и Северо-Западном (100 пунктов) округах. Остальные находятся ниже общероссийского уровня: Дальневосточный (97 пунктов), Уральский ФО (97 пунктов), Южный (97 пунктов), Сибирский (93 пункта) и Северо-Кавказский (91 пункт).