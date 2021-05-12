Уровень безработицы в России снизился с 6,4% на пике в августе 2020 года до 5,4%, или 4,2 млн человек, на настоящий момент. Такие данные привел в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства.

«У нас уровень безработицы снижается с 6,4% на пике — это, по-моему, было в августе — до уже 5,4%, 4,2 миллиона человек», — сказал он.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%. В марте 2021 года общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста снизилась до 5,4%.