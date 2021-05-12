Банка России в условиях ускорения инфляции повысит ключевую ставку в 2021 году еще на 0,5 процентного пункта. К такому выводу пришли профессиональные прогнозисты из России и других стран, опрошенные «Центром развития» НИУ «Высшая школа экономики».

«В условиях ускорения инфляции на фоне «финансового штиля» эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки Банка России в текущем году примерно на 0,5 процентного пункта с последующим небольшим ее снижением по мере уменьшения инфляционных ожиданий», — говорится в консенсус-прогнозе, опубликованном в очередном выпуске бюллетеня НИУ «ВШЭ» «Комментарии о государстве и бизнесе» .



Как сообщалось ранее, в конце апреля Центробанк повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 5%). Тогда представители регулятора отмечали, что за текущий год этот показатель должен составить 4,8—5,4%.



Следующее заседание Банка России, где рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 11 июня 2021 года.