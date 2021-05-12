Рост реальных доходов населения России составляет 3%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году.

«Скажу только одну цифру, что у нас рост реальных доходов (это абсолютно точная цифра) составляет плюс 3%. Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией, стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали — плюс 3%», — отметил Мишустин, не уточнив, за какой период эти данные.

По словам премьера, правительство, формулируя свои цели, а также в системной работе обращает внимание на то, что можно сделать для борьбы с бедностью.

Правительство РФ обеспокоено вопросами доходов граждан и делает все необходимое, чтобы они соответствовали потребностям населения, добавил Мишустин. «Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем все необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей», — сказал он.

Мишустин считает необходимым учитывать доходы от нелегальной занятости при определении нуждаемости граждан в дополнительной поддержке.

«У нас сегодня в этом смысле нуждаемость стала очень важным фактором, по которому мы будем определять потребности семей, людей в дополнительной помощи государства, — сказал он. — А нелегальная занятость, о которой я также говорю, — это тоже очень важный вопрос. Потому что надо учитывать те самые неучтенные доходы при определении нуждаемости по домохозяйству или по семье».

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в I квартале, пересмотрел оценку за 2020-й По сравнению с IV кварталом 2020 года реальные денежные доходы населения уменьшились в I квартале 2021-го на 26%, реальные располагаемые денежные доходы — на 26,7%.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей — налогов и сборов, процентов по кредитам и т. д., а также скорректированные на инфляцию) в I квартале 2021 года снизились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 26,7% к IV кварталу 2020-го.