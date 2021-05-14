Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ увеличил процентные ставки по депозитам в рублях «Твоя весна» и «Надежный». Максимальная доходность по этим вкладам теперь составляет 6,1% годовых. Срок размещения — от трех месяцев до трех лет. Максимальная доходность предусмотрена для продуктов с трехлетним сроком. Кроме того, банк увеличил процентные ставки по накопительному счету до 5,3%. Повышение доходности составило до 0,8 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету предусмотрена при регулярном ежемесячном пополнении на сумму от 50 тыс. рублей. Размер надбавки к процентной ставке составляет до 0,3 п. п. Минимальная и максимальная суммы средств на счете неограниченны.

Банк «Уралсиб» повысил ставки по линейке рублевых вкладов. Ставки увеличены в среднем на 0,3—0,7 процентного пункта — в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров. У срочного сезонного вклада «Повышенный процент онлайн», помимо повышения ставок, появилась возможность размещения на новый срок — 100 дней. Теперь ставки по депозиту составляют от 3,8% до 5,2% — в зависимости от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн ставки составляют до 5,2% годовых, в офисе — до 5% годовых.

Хоум Кредит Банк предлагает вклад «Лови момент». Депозит оформляется на 12 месяцев под 5,6% годовых. Минимальная сумма вклада — 1 тыс. рублей. Дополнительные взносы возможны в течение первых семи дней срока действия депозита суммами от 1 тыс. рублей. Расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

СберБанк повысил процентную ставку по вкладу «Дополнительный процент» и продлил его действие до 30 июня 2021 года. Максимальная процентная ставка по данному депозиту составит 5% годовых (при размещении средств на два или три года). Ставка зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние три месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн). Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Также к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне СберБанк запустил новый вклад «Вклад в Победу», который дает возможность оказать благотворительную помощь участникам боевых действий. Вклад можно открыть с 7 по 21 мая в «СберБанке Онлайн» на срок 5, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Процентная ставка — от 4,4%.

Банк «Национальный Стандарт» продлил срок действия депозитных предложений, повысив процентные ставки по рублевым вкладам на 0,25 процентного пункта. Так, доходность вклада «Здоровый стандарт», который открывается на срок 550 дней в сумме от 15 тыс. рублей составляет 5,6% годовых. Ставки по вкладу «Пенсионный стандарт» составляют от 3,85% до 4,95% годовых в зависимости от срока размещения. Ставки по депозиту «Сберегательный стандарт» составляют от 3,75% до 5,4% годовых. Ставка вклада «Универсальный стандарт» при сумме от 5 тыс. рублей ставка составит 3,9%, от 30 тыс. — 4,4% годовых. Вклад «Платиновый стандарт» размещается на срок 190 дней с ежемесячной капитализацией процентов, пороговые суммы равны 3 млн и 10 млн рублей, а процентные ставки — 4,6% и 4,75% годовых соответственно. Вклад «Онлайн Стандарт» открывается только в личном кабинете в системе «Интернет-банк» на сроки 30, 90 и 190 дней в сумме от 10 тыс. рублей под 4,4%, 4,7% и 4,9% годовых соответственно. Вклад «Здоровый стандарт Онлайн» открывается также только в личном кабинете в интернет-банке. Его срок составляет 370 дней, сумма — от 15 тыс. рублей, ставка — 5,5% годовых. Действующие ставки утверждены на период с 4 по 17 мая 2021 года включительно.



РГС Банк предлагает посетителям портала Банки.ру накопительный счет «Автомобилист» для новых клиентов на специальных условиях. Ставка с учетом надбавки за использование банковской карты «АвтоДрайв» при тратах от 75 тыс. рублей составляет 6,5%. Ставка для пользователей Банки.ру составляет 5,5% годовых. Банк также предложил посетителям портала Банки.ру депозиты «Отличный старт» и «Дорога к цели» для автомобилистов на специальных условиях. Доходность по вкладам при оформлении через Банки.ру составит 6% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод.

Солид Банк улучшил условия вклада «Доходный VIP»: ставка увеличена и стала фиксированной, теперь она составляет 5,5% годовых. Сумма первоначального вложения составляет от 3 млн рублей, срок — 730 дней. Начисление и выплата процентов осуществляются ежемесячно. Кроме того, банк объявил о повышении ставок по депозитам для юридических лиц.

Банк «Зенит» повысил процентные ставки по вкладам. Доходность выросла в пределах 0,5—0,6 процентного пункта по вкладам «Для своих», «Высокий доход», «Пополняемый доход +», «Пенсионный» и «Доход в ЗЕНИТе». Клиенты могут открыть вклад «Доход в ЗЕНИТе» на 700 дней. Ставка составит 4,45% годовых. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Клиенты могут открыть «Пенсионный» депозит на 367 дней по ставке до 3,9% годовых. Ставка по вкладу «Для своих» составит 4,45% годовых, срок размещения — от одного года, минимальная сумма — 3 млн рублей. Клиенты могут открыть вклад «Высокий доход» по ставке до 4,45% годовых на срок от 31 дня. По вкладу «Пополняемый доход +» максимальная ставка составит 4% годовых. Разместить деньги во вклад можно на срок от трех месяцев до двух лет. Для открытия депозитов достаточно 30 тыс. рублей. Кроме того, банк изменил условия по вкладу «Баланс»: процентная ставка по депозиту теперь составляет до 4,39% годовых. Срок депозита — 400 дней, минимальная сумма — 30 тыс. рублей,

Банк «Открытие» увеличил процентные ставки по всей линейке вкладов для розничных клиентов. Рост составил 0,1—0,5 процентного пункта. Максимальная ставка предлагается сейчас по вкладу «Весенний» (при выплате процентов в конце срока) — 5,1% годовых. По коротким вкладам — на три и шесть месяцев — ставки повышены до 3,8% и 4,5% годовых соответственно (при получении процентов в конце срока). Кроме того, банк с 1 мая повысил ставки по накопительным счетам частных клиентов. Так, процентная ставка по счету «Моя копилка» на остаток от 10 тыс. рублей составит 4,5% годовых. Все депозиты и накопительные счета, за исключением вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Абсолют Банк увеличил ставки по ряду депозитов: «Абсолютный максимум+» без опции пополнения, «Пенсионный», «Абсолютное решение» плюс НСЖ и «Абсолютное решение» плюс ИСЖ, говорится в релизе финучреждения. Клиенты Абсолют Банка смогут открыть рублевый депозит «Абсолютный максимум+» на любую сумму от 10 тыс. рублей сроком от двух лет со ставкой 5,3%. Ранее максимальная ставка по продукту составляла 4,35% годовых. При открытии «Абсолютного максимума+» онлайн действует надбавка 0,15 п. п. независимо от срока. Для всех сроков вклада «Пенсионный» ставка повышена на 0,25 п. п. Максимальная ставка по этому депозиту на любую сумму от 10 тыс. рублей сроком от 272 до 367 дней составит 4,7% годовых. Максимальная ставка для вкладов «Абсолютное решение» плюс НСЖ и «Абсолютное решение» плюс ИСЖ на сумму от 1,4 млн рублей увеличится до 7% годовых.



Банк «Александровский» предложил новые сезонные вклады «Черника Дольче» и «Черника Премиум». По депозиту «Черника Дольче» ставки составят до 5,85% годовых при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении a) mobile 2.0 и до 5,65% годовых при открытии вклада в офисе банка. Выплата процентов — ежемесячно или по окончании срока вклада на текущий счет. При открытии «Черники Дольче» в интернет-банке и приложении a) mobile 2.0 с выплатой процентов в конце срока вклада на 181 день ставка составит 5,4% годовых, 367 дней — 5,7% годовых, 735 дней — 5,85% годовых. Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей. По вкладу «Черника Премиум» ставка составляет 5,75% при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении a) mobile 2.0. Возможные сроки размещения вклада: 181, 367, 735 дней. Минимальная сумма вклада — 3 млн рублей.