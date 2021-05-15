Клиенты РГС Банка могут получить кредит на покупку новых автомобилей марки Geely по ставке от 3,4% годовых в рамках субсидирования ставки производителем. Оформить кредит можно в любом офисе банка или дилерском центре партнерской сети, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках федеральной программы заем выдается в рублях на срок от двух до шести лет и на сумму от 300 тыс. до 3 млн рублей. Ставка по кредиту зависит от суммы первоначального взноса, срока кредита и условий страхования, по которым возможен дисконт до 4,4%. При этом кредит на автомобиль можно оформить и без первоначального взноса. Залог ТС обязателен.

По продукту также предусмотрена возможность оформления кредита с остаточным платежом сроком на три года, с первоначальным взносом от 20% и под 7,5% годовых при заключении полиса добровольного личного страхования. Такой подход позволяет снизить сумму ежемесячных платежей по сравнению с классическими кредитами на покупку автомобиля и погасить остаточный платеж в последнюю дату.

И наконец, в РГС Банке запущена эксклюзивная специальная программа на модель Geely Coolray 1.5Т LP Comfort, по которой покупка в кредит возможна без первоначального взноса на срок до семи лет, на сумму от 300 тыс. до 3 млн рублей, по ставке от 7,5%.

Сделка по автокредитованию может быть совершена в день обращения в течение часа и всего по двум документам, уточняют в банке. Стоимость страховых и сервисных услуг можно включить в сумму кредита.

«В РГС Банке автовладелец может получить финансирование практически под любые потребности: оформить классический автокредит или потребительский кредит на новую и подержанную машину, на покупку авто у дилера или у частного лица, автокредит с остаточным платежом, а также серию специальных программ с конкретными дилерами и автопроизводителями. Покупатель вправе самостоятельно выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, — от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы. Кроме этого, РГС Банк предлагает автовладельцам ряд сервисных партнерских продуктов, которые могут быть интересны клиентам на любом этапе владения авто и в рамках day-to-day активности», — говорится в релизе.

