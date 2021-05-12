Международная система передачи финансовых сообщений SWIFT начала подготовку к проведению трансграничных переводов цифровых валют, которые выпускают центральные банки разных стран мира. Об этом сообщается в совместном отчете SWIFT и Accenture о цифровых валютах центральных банков, поступившем в РБК .

Участниками SWIFT являются около 11 тыс. кредитных организаций более чем в 200 странах мира.

«Мы начали эксперименты с CBDC (central bank digital currencies. — Прим. РБК), направленные на обеспечение проведения трансграничных платежей для наших членов между цифровыми валютами центральных банков и традиционными платежными системами», — говорится в отчете. Авторы доклада считают, что совместимость цифровых валют с текущей платежной инфраструктурой станет важным фактором их использования в будущем, а SWIFT может играть ключевую роль в платежной экосистеме, включающей цифровые валюты.

Авторы исследования отмечают, что появление цифровых валют центральных банков набирает обороты и уже более половины мировых регуляторов активно рассматривают возможность внедрения нового инструмента. По словам руководителя направления развития инноваций SWIFT Томаса Зака, компания при проработке решения придерживается нейтральной позиции и не отдает предпочтения никаким валютам в отдельности.

Существующие инициативы центральных банков делятся на три варианта использования CBDC: для проведения розничных платежей онлайн и офлайн, для проведения расчетов в больших суммах, а также для проведения трансграничных платежей.

В ближайшие месяцы SWIFT протестирует создание новой платформы для проведения трансграничных платежей в цифровых валютах.

Так, SWIFT может выполнять четыре роли в проведении таких платежей. Одна из функций — межсетевая техническая поддержка для взаимодействия между CBDC и другими платежными системами. «В этом сценарий SWIFT будет действовать как оркестровка (автоматическое размещение, координация и управление. — Прим. РБК) между системами», — объясняется в докладе.

Также SWIFT может быть провайдером платежных услуг с использованием CBDC. Центральные банки, вероятно, создадут основу функциональности CBDC, с помощью которой частные компании смогут разрабатывать свои приложения с использованием таких валют, рассуждают авторы доклада: «SWIFT может использовать свой набор интерфейсов и сервисов для взаимодействия с платежными приложениями CBDC, снижающими стоимость внедрения CBDC».

Еще один вариант — предоставлять критически важные сетевые услуги. Речь идет, например, о подтверждении трансакции или нотариальных услугах по определению структуры токена.

Кроме того, SWIFT может действовать как центральный технический оператор и предоставить свою инфраструктуру для обеспечения функциональности распределенного реестра, с помощью которого созданы CBDC.

Сейчас SWIFT сконцентрирована на изучении первой роли. Остальные будут более детально изучены по мере развития цифровых валют центральных банков.



РБК напоминает, что в России в скором времени может появиться цифровой рубль, выпускаемый Центробанком. При обсуждении цифрового рубля первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отмечала, что цифровые валюты могут стать конкурентом для SWIFT. По ее словам, сейчас над своими криптоденьгами работают около 30 регуляторов, и на горизонте пяти — семи лет несколько стран точно выпустят национальные цифровые валюты. В результате SWIFT «может не понадобиться, потому что это другие уже технологические взаимодействия». Однако Скоробогатова не исключила, что SWIFT может стать одной из платформ для цифровых валют.