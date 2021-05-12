Банк России вынес постановление о привлечении МТС Банка к административной ответственности. Информация об этом опубликована в среду на сайте регулятора.

Постановление от 12 мая 2021 года вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом не уточняется, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Как следует из разъяснений банка, поступивших в редакцию Банки.ру, клиентам была предложена упрощенная процедура оформления кредитов через цифровые каналы, и регулятор обратил внимание кредитной организации на то, что таким образом невозможно подтвердить тот факт, что банк получил от клиента согласие на запрос его кредитной истории в бюро кредитных историй.

«МТС Банк неукоснительно соблюдает все требования законодательства РФ, — подчеркивается в комментарии финучреждения. — Банк не запрашивает кредитные истории граждан без их ведома. Запросы в БКИ идут только по тем гражданам, которые сами обращаются в МТС Банк через цифровые каналы».

«Мы предоставили клиентам упрощенную процедуру для быстрого и удобного оформления кредитов через цифровые каналы. В связи с чем регулятор обратил наше внимание, что таким образом невозможно подтвердить тот факт, что банк получил от клиента согласие на запрос его кредитной истории в БКИ», — объяснили в кредитной организации.

«До конца 2021 года МТС Банк внесет соответствующие изменения в процесс оформления и хранения кредитных заявок. Мы настроены оставить процесс оформления кредита максимально удобным для клиентов и при этом обязательно учитывающим все требования законодательства в части кредитных историй», — заверили в банке.

